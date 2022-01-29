Miha Zajc: İsmail Kartal takıma enerji kattı

Süper Lig 'e verilen arada Antalya'da kampa giren Fenerbahçe 'de Miha Zajc, FB TV’de yayınlanan ‘Günün Röportajı’ programına konuk oldu. Kamp çalışmalarından, sezonun kalan bölümüyle ilgili hedeflerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Sloven futbolcu, Sarı-Lacivertli ekibin yeni teknik direktörü İsmail Kartal hakkındaki görüşlerini de paylaştı.

Miha Zajc'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz"

“Antalya’ya gelmenin iyi bir karar olduğunu düşünüyorum. İstanbul’da çok fazla kar vardı. Burada harika imkanlara sahibiz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Buna ihtiyacımız var. Sezonun geri kalanında fiziksel anlamda güçlü olmamız gerekiyor. Sezon sonuna kadar enerjiye ihtiyacımız var. Dolayısıyla buraya gelmenin iyi bir karar olduğunu düşünüyorum.

"Zor bir tempoda zor antrenmanlar yapıyoruz"

"Kendimi iyi hissediyorum. Kamp öncesinde 3 günlük izin dönemimiz vardı ki bunun da tüm oyuncular için çok önemli olduğunu düşünüyorum; evlerimize gittik, ailelerimizle, sevdiğimiz insanlarla vakit geçirdik. Şu anda gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Evet, zor bir tempoda zor antrenmanlar yapıyoruz ama genel olarak kendimi iyi hissediyorum."

"Akademimizin genç oyuncularının burada olması bize taze bir enerji katıyor"

"Burada gerçekten güzel bir atmosfer var. Fenerbahçe Akademimizin genç oyuncularının burada olması bize taze bir enerji katıyor. Onlar da bizden çok fazla şey öğrenme şansına erişiyor çünkü biz onlardan daha tecrübeliyiz. Bu durum takım için iyi oluyor. Zaten her zaman yeni insanlar yeni enerji getirir. Hem onlar hem de bizim için pozitif bir durum."

"Teknik Direktörümüz İsmail Kartal takımımıza enerji kattı"

"(Teknik Direktör İsmail Kartal) Kendisi geleli henüz 3 hafta oldu, 3 haftadır tanışıyoruz. Bu süre zarfında kendisini daha iyi tanıma fırsatı bulduk, zamanla daha da iyi anlayacağız neler istediğini. Kendisi gerçekten takıma bir enerji kattı. Saha içinde de takımdan daha fazla enerji, daha fazla efor istiyor. Daha fazla agresif olmamızı istiyor. Bizim için iyi bir değişiklik oldu diyebilirim. Onunla beraber taze bir başlangıç yaptık. Ondan da çok fazla şey öğrenebiliriz çünkü kendisi bu kulübün efsane futbolcularından biri ve bu kulüpteki işleri nasıl yönetmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Onunla ilgili çok pozitif hissediyorum."

"Uzun bir sezon olacak"

"Lig için odağımız devam ediyor. Şu anda içinde bulunduğumuz durumun olabilecek en iyi durum olmadığını tabii ki biliyoruz ama kalitemiz var ve kalitemizle hedeflerimize ulaşabiliriz. Uzun bir sezon olacak, her kulvarda mücadelemizi devam ettiriyoruz. Her oyuncunun her zaman takıma yardım edebilmek için hazır olması gerekiyor. Bizim yapabileceğimiz şey maç maç bakmak ve hedeflerimize ulaşmak."

"Ligin geri kalanının başlaması için sabırsızlanıyorum"

"Çok iyi hazırlanıyoruz. Ligin önümüzdeki sürecine hazır olabilmek için çok çalışıyoruz. Çok fazla maç oynayacağız. Dolayısıyla takımdaki bütün oyuncular çok önemli. Herkese ihtiyacımız var, herkesin takıma yardım edebilmek için hazır olması gerekiyor. Benim gelecekle ilgili pozitif hissiyatlarım var. Takımın maçları kazanmak için olan motivasyonunu görüyorum. Dolayısıyla ligin geri kalanının başlaması için sabırsızlanıyorum. İyi olacağını düşünüyorum."

"Taraftarlarımızın da bizim yanımızda olduğunu biliyorum"

"Onların bize olan desteği bizim için gerçekten çok önemli. Onların desteğini her maçta hissediyoruz. Takımı seviyorlar. Bizim de yapmamız gereken maçlara odaklanıp maçları kazanmak. Kazandıktan sonra her şey hiç şüphe yok ki daha iyi olacaktır. Çok pozitif hissediyorum. Bu takımdaki herkesi görüyorum; herkes takıma yardım etmek, elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor. Taraftarlarımızın da bizim yanımızda olduğunu biliyorum. Bir şeyler başarmak istiyorsak hep birlikte başarabiliriz."

"Kendi performansımdan dolayı mutluyum"

"Bazen gol atarak takımıma katkıda bulunuyorum, bazen asist yapıyorum. Zaten takımca iyi oynarsak mutlaka her maçta biri ön plana çıkacaktır; bazen ben bazen başka bir futbolcu. Kimin olduğu fark etmez, önemli olan takım olarak iyi oynayabilmemiz. Eğer takım olarak iyi oynarsak istediğimiz sonuçlar da gelir. Ben kendi performansımdan dolayı mutluyum ama daha iyisini yapmak, daha fazlasını vermek istiyorum. Takımca daha iyi olmak istiyorum, hedefim bu."

"İnanılmaz taraftarlarımız var"

"Evimizde oynadığımız maçlarda kendimi çok iyi hissediyorum çünkü gerçekten harika ve inanılmaz taraftarlarımız var. Onlar istiyorlar ki takım her zaman iyi oynasın, her maçı kazansın. Ben de gerçekten evimizde oynadığımız maçlardan büyük keyif alıyorum, büyük gurur duyuyorum."

"Onların göstermiş olduğu destek ve motivasyona minnettarım. Yapmak istediğimiz şey evimizde her zaman daha iyi oynamak. Onların bize olan desteği hiç şüphe yok ki bizim için çok anlamlı."

"Sahanın her anlamında daha iyi olabiliriz"

"Kendi aramızda çok fazla konuşuyoruz. Daha önce hocamızı tanımıyorduk, geleli 3 hafta oldu. Kendisini şu anda daha iyi tanıyoruz. Her anlamda gelişmemiz, her şeyi daha iyi yapmamız gerekiyor. Mesela fiziksel anlamda. Buraya gelmemiz o yüzden çok iyi bir karardı. Burada yapmış olduğumuz antrenmanlarla, maçlarda daha fazla enerjiye, koşma imkanına sahip olacağız. Sahanın her anlamında daha iyi olabiliriz, daha iyi de olmamız gerekiyor çünkü bu takımda çok fazla kaliteli futbolcu var. Yapmamız gereken şey antrenman antrenman çalışmalarımıza odaklanmak ve her zaman bir sonraki maça bakmak."

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