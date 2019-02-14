Miha Zajc ile özel görüşme

Fenerbahçe’nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Sloven yıldız, yeni takımında henüz forma şansı bulamadı.

Mehmet Ekici ve Tolgay’ın sakatlıkları (Konya maçında cezası da var), Zajc’ın iştahını kabarttı. Jailson ve Eljif Elmas formda olsa da 24 yaşındaki oyuncu da görev bekliyor. Ersun Yanal’ın Zajc ile özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Yanal, bu görüşmede öğrencisinin durumu hakkında bilgi alıp, beklentilerini anlatacak. Başarılı çalıştırıcı, bu toplantı sonrası yıldız futbolcunun 11’de oynayıp oynamayacağını karar verecek.