Miha Zajc için resmi teklif! Gent...
Gent kulübü, Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. 2018-19 sezonu devre arasında Empoli'den transfer edilen Zajc geride kalan dönemde fazla forma şansı bulmamıştı
Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc için Belçika'nın Gent kulübü resmi teklifte bulundu. TRT Spor'un haberine göre, Gent kulübü 2018-19 sezonu devre arasında 3,5 milyon Euro bonservisle Empoli'den transfer edilen oyuncu için resmen girişimde bulundu.
Geride kalan dönemde fazla forma şansı bulamayan Zajc, sadece 27 resmi maçta oynadı ve 4 gol attı. Slovenya Milli Takımı ile Pazar günü Moldova karşısında görev yapan 26 yaşındaki oyuncu bugün Fenerbahçe'nin yeni sezon TFF listesine eklenmişti.