Miha Zajc için resmi teklif! Gent...

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc için Belçika'nın Gent kulübü resmi teklifte bulundu. TRT Spor'un haberine göre, Gent kulübü 2018-19 sezonu devre arasında 3,5 milyon Euro bonservisle Empoli'den transfer edilen oyuncu için resmen girişimde bulundu.

Geride kalan dönemde fazla forma şansı bulamayan Zajc, sadece 27 resmi maçta oynadı ve 4 gol attı. Slovenya Milli Takımı ile Pazar günü Moldova karşısında görev yapan 26 yaşındaki oyuncu bugün Fenerbahçe'nin yeni sezon TFF listesine eklenmişti.