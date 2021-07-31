Miha Zajc: Fenerbahçe’de kalmak istiyorum

Fenerbahçe ’nin Sloven oyuncusu Miha Zajc, sürpriz bir şekilde sezon öncesi hazırlık etabının yıldızlarından biri oldu. Gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Miha Zajc, sergilediği performansla kafaları karıştırdı.

27 yaşındaki futbolcu, “Fenerbahçe’ye transfer olduğumdan beri bekleneni veremedim. Bunun farkındayım. Ancak pes etmedim. Burada kalmak istiyorum. Bunu göstermek için de elimdeki şansı en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Hocamızın yaklaşımı da işimi kolaylaştırıyor. Umarım bu sezon Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşarım” dedi.