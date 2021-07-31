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Miha Zajc: Fenerbahçe’de kalmak istiyorum

Fenerbahçe’de ilk etapta takımdan gönderilmesi planlanan fakat hazırlık maçlarındaki performansıyla öne çıkan Miha Zajc, takımda kalarak Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 10:00 Son Güncelleme:
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Miha Zajc: Fenerbahçe’de kalmak istiyorum

Fenerbahçe ’nin Sloven oyuncusu Miha Zajc, sürpriz bir şekilde sezon öncesi hazırlık etabının yıldızlarından biri oldu. Gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Miha Zajc, sergilediği performansla kafaları karıştırdı.

27 yaşındaki futbolcu, “Fenerbahçe’ye transfer olduğumdan beri bekleneni veremedim. Bunun farkındayım. Ancak pes etmedim. Burada kalmak istiyorum. Bunu göstermek için de elimdeki şansı en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Hocamızın yaklaşımı da işimi kolaylaştırıyor. Umarım bu sezon Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşarım” dedi. 

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