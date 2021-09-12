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Miha Zajc: 3 puanı hak eden taraf bizdik

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında ağırladığı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Miha Zajc, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunurken 3 puanı hak eden taraf olduklarını düşündüğünü belirtti.

12 Eylül 2021, Pazar 19:54 Son Güncelleme:
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Miha Zajc: 3 puanı hak eden taraf bizdik

Süper Lig 'in 4. haftasında Fenerbahçe , sahasında ağırladığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Miha Zajc, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. 

3 puanı hak eden taraf olduklarını belirten Zajc, "Bizim açımızdan zor bir maç oldu. İyi oynadığımızı düşünüyorum takım olarak. Çok fazla şans yarattığımızı düşünüyorum. 3 puanı hak eden tarafın bizler olduğunu düşünüyorum. Onlar da agresiflerdi. Kolay değildi gol atması ama sonuç olarak 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

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