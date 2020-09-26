Saint-Etienne'in Perulu sol beki Miguel Trauco'nun yeni durağı Türkiye... 2019-20 sezonu öncesi ismi Beşiktaş ile anılan ve yapılan görüşmeler sonucunda Siyah-Beyazlılar ile anlaşmaya varamayan 28 yaşındaki oyuncu, bu kez Süper Lig 'de forma giymeye hazırlanıyor.

GaelB42'nin haberine göre Trauco için Yunanistan ihtimali ortadan kalkarken Perulu oyuncu, önümüzdeki birkaç saat içinde Türkiye'den bir takım ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Oyuncunun Saint-Etienne'den satın alma opsiyonu ile kiralanacağı aktarılmakta.

Ülkesi Peru'dan 2017'de Flamengo'ya transfer olarak ayrılan Trauco, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş tarafından istenmiş fakat 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Saint-Etienne'e transfer olmuştu. 28 yaşındaki oyuncu, Peru Milli Takımı'nda ise 50 kez forma giydi.