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Miguel Ángel López: Takım son savaşa mental olarak hazırdı

99. Katalonya Turu'nun galibi Miguel Ángel López, "İlk günden itibaren çok iyi bir iş çıkardık". dedi.

31 Mart 2019, Pazar 17:17
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Miguel Ángel López: Takım son savaşa mental olarak hazırdı

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

99. Katalonya Bisiklet Turu'nu Astana takımından Miguel Ángel López kazandı. Kolombiyalı bisikletçi, yarış sonrası düzenlenen basın toplantısında takım çalışmasının önemine dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı:

"Son ana kadar mücadele edildi. Takımımız mental olarak kendini son savaşa hazırlamıştı. Arkadaşlarım Zeits ve Pello her şeylerini ortaya koydu yarışı müthiş bir şekilde kontrol etti. Kolombiya'dan sonra ikinci yarış galibiyetimi aldığım için son derece mutlu ve motiveyim. Bu galibiyetin anahtarı sakin kalmaktı. Takım olarak başlangıçtan sona kadar çok iyi bir yarış çıkardık. Buraya gelmeden önce takım menajerimize de çok iyi bir yarış olacağını söylemiştim."

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