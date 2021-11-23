Galatasaray derbisinde 90+4. dakikada attığı golle Fenerbahçe 'ye 2-1'lik zaferi getiren Miguel Crespo, bugün antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Crespo; derbiye, attığı gole, Hernan Crespo'nun kendisini tebrik etmesine ve gol sevincine ilişkin açıklamalar yaptı.

İşte Miguel Crespo'nun açıklamaları:

"Gerçekten zor bir maçtı. Bu da çok normal çünkü büyük bir derbi, dünya derbisi... Zor olacağını biliyorduk. Çok iyi hazırlanmıştık, çok iyi çalışmıştık. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Yolumuzda aldığımız bir 3 puan daha"

"Çok mutluyum. Böyle bir galibiyet aldığınız zaman herkes çok mutlu olur. Sadece ben değil kulüpteki herkes çok mutlu. Bu maçın önemini, bu maçta gol atmanın önemini biliyordum. Luiz Gustavo, bana bu maçın ve bu maçta gol atmanın önemini anlatmıştı. Gerçekten golden daha çok galip geldiğimiz için mutluyum"

"Hernan Crespo gerçekten çok büyük bir futbolcu. Böylesine efsane bir futbolcudan böyle övgüler almak benim için çok önemliydi. Aynı zamanda kendisinin bu tweeti atması da bu maçın ne kadar büyük bir derbi olduğunu gösteriyor"





"Maçın bitiş düdüğüyle çok mutlu olduk. Takım arkadaşlarımın hepsi beni kutladı. Soyunma odasında da hep birlikte çok güzel kutlama görüntüleri sergiledik. Buraya döndüğümüzde taraftarların sevgisini gördüm. Büyük bir kalabalık vardı. Taraftarlarımızın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bizim yolumuzda onların desteği çok önemli"

"Gerçek Fenerbahçeli olmam için Galatasaray'a gol atmam gerektiğini maçtan öne Mesut bana söylemişti. Bunu da gerçekleştirdiğim için çok mutluyum, çok gururluyum. Gerçek bir Fenerbahçeli oldum. Fenerbahçe'yi kalpten çok seviyorum. Gol sevincimde de ben işime odaklıyım, her maçta bana şans geldiğinde elimden gelenin %100'ünü yapmaya çalıştığımı göstermek istedim"

"Farklı gol sevinci yaptığım da oluyor. O an ne hissettiğim ve o golün ne anlam taşıdığına göre değişiklik gösterebilir"