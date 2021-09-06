Fenerbahçe 'nin Estoril'den transfer ettiği ve 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Miguel Crespo, Sarı Lacivertli ekibe gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı. Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu dile getiren 24 yaşındaki orta saha, “Şu anda gerçekten çok mutluyum. Burada olmak benim için eşsiz bir fırsat. Şu an itibariyle arkadaşlarımla artık Fenerbahçe için birlikte çalışma zamanı. Fenerbahçe gerçek anlamda çok büyük bir kulüp ve çok büyük bir taraftara sahip. Tarihiyle de gerçekten muazzam bir kulüp. Burada olmaktan dolayı, buraya gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Taraftara söz veren ve sahada elinden gelinden en iyisini yapacağının altını çizen Crespo, “Onlara söz veriyorum; bu forma altında çok fazla çalışacağım ve bu forma için her zaman elimden geleni yapacağım. Bunun sözünü onlara veriyorum.” diye konuştu.











