Fenerbahçe yine sessiz sedasız bir transfere imza atıyor. Son dönemde fazla gündeme gelmeden oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe son olarak orta sahanın ortası için Miguel Crespo ile anlaştı. 11 Eylül tarihinde 25 yaşını dolduracak Portekizli oyuncu geçen sezon Portekiz 2.Ligi'nde en iyi oyuncu ödülünü almıştı. Estoril takımının formasını giyen merkez orta saha oyuncusu herkes merak ettiği bir isim. İşte Miguel Crespo analizi...

Pinheiro: Crespo önce dinler, sonra yapar

Estoril teknik direktörü Bruno Pinheiro daha önce Crespo hakkında, "Son derece disiplinli ve odaklanmış bir oyuncudur. Nasıl dinleyeceğini bilir. Sık sık şunu söylerim, iyi oyuncular; dinleyen ve sonra yapanlardır. Ve Crespo önce dinler, sonra yapar" ifadelerini kullanmıştı.





Estoril bu sezon 4 maçta 10 puan topladı

Estoril geçen sezon Portekiz 2.Ligi'nde şampiyon olduktan sonra bu sezon Portekiz Premier Ligi'ne çok iyi başladı. Estoril 4 maç sonunda 10 puan alırken Miguel Crespo 3 maça çıktı ve 1 gol attı.

Son maç Crespo'nun istatistikler

Topla Buluşma: 45

İkili Mücadele: 15/25

Şut: 1/1

Yapılan Faul: 8





İşte FM 2021'deki Miguel Crespo

Miguel Crespo'nun ünlü oyun FM 2021'deki profiline bakıldığı zaman özellikle vizyon, karar alma, teknik, ilk kontrol, denge, çeviklik gibi konularda ön plana çıktığı gözleniyor.







