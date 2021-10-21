Migros Espor Zula Turnuvası Eğlendirirken Kazandırıyor

4. Sezonu düzenlenen turnuvada, 2 hafta geride kaldı. Migros Espor’un ETİ’nin sponsorluğunda düzenlediği turnuvada, toplam 4 hafta sürecek eleme karşılaşmalarının ardından, 5’inci haftada final mücadelesi yapılacak.

15.000 TL Migros Hediye Çeki ve 1 Milyon Zula Altını Ödül Havuzu

Migros Espor Zula Turnuvası’nda Zula severler 15.000 TL değerinde Migros Alışveriş Çeki ve 1 Milyon Zula Altını ödül havuzundan başarıları oranında pay alacaklar.

6 Kasım’da gerçekleştirilecek final karşılaşmasında elemeleri geçen 8 takım mücadele edecek. Final karşılaşmaları, BO3 (Best of 3) şeklinde oynanacak.

Önceki Migros Zula Cup’ın kazananı Bursa Espor olmuştu. Kıyasıya mücadeleler yaşanan turnuvada, finallerde Bursa Espor, Mustafa “hunter” Faydalı, Abdullah “Nadz1” Aygül, Umutcan ” Salvio” Şenocak, Burak “Pleansy” Kızılkaya, Mustafa “Cloudson” Yurt ve Alperen “Kresha” Ozfidan ile zaferi göğüslemişti.

100 ülkede 30 milyon oyuncusu bulunuyor

Türkiye’nin en sevilen yerli yapım MMOFPS türü yerli oyunu olan Zula, dünyada yaklaşık 100 ülkede, 11 farklı dil seçeneğiyle, 30 milyondan fazla oyuncusu bulunuyor.

Önemli özelliklerinden biri Türk kültüründen öğeler barındırmak olan Zula, hem ülke içindeki hem de yurt dışındaki Zula oyuncularına Türk kültürünü en iyi şekilde tanıtmayı hedefliyor. Zula’nın oyun içindeki haritalarının bir kısmını Kız Kulesi, Nemrut Dağı, Safranbolu evleri, son haritamız Mardin gibi hem iç turizmde hem dış turizmde Türkiye’nin çok önemli noktaları oluşturuyor.

Her gün 5 bin adet videosu dünya çapında oyuncular tarafından YouTube’a yüklenen Zula’nın bu içerikleri de, ayda 20 milyonun üzerinde izleniyor. Oyun, www.zulaoyun.com adresinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.