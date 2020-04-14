Migren toplumda sık rastlanılan bir rahatsızlıktır. Özellikle şiddetli atakları ile bilinen migren kişinin günlük yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir. Migren rahatsızlığından şikayetçi olan kişiler özellikle migrene karşı bitkisel çözüm önerilerinin araştırmalarını yapmaktadırlar. Peki, migrene ne iyi gelir? nasıl geçer? Migren ağrısı ve atağına iyi gelen şeyler ve evde yapılacaklar nelerdir? İşte migrene yönelik bitkisel çözümler. Migren hastalığından şikayetçiyseniz bitkisel çözüm önerilerini tercih ederek migren ataklarını engelleyebilirsiniz. Migren gündelik yaşantınızı önemli ölçüde etkileyen ciddi bir ağrı oluşturan rahatsızlıktır.

Migrene ne iyi gelir?

Eğer migren şikayetleri yaşıyorsanız mutlaka bol su tüketmeniz gerekmektedir. Su dolaşım sistemini düzenler ve beyne giden damarlara temiz kan pompalanmasını sağlar.

Su Tüketimi: Migren vücuttaki susuzluğa bağlı olarak gelişebilmektedir. Uzun süre susuz kaldıysanız migren atakları seyredecektir. Dolayısıyla bol bol su içerek migreninizi geçirebilirsiniz. Migren dehidrasyon kaybından dolayı ortaya çıkmaktadır. Su içerek dehidrasyon seviyenizi dengeleyebilirsiniz.

Soğuk Uygulaması: Migren ataklarına karşı soğuk uygulaması yaparak migren ataklarının önüne geçebilirsiniz. Soğuk migren ağrılarını uyuşturacaktır ve ağrı hissetmenizin önüne geçecektir. Migren ağrılarına iyi gelmesi için başınıza bez aracılığı ile buz uygulaması yapabilir ağrılarınızı hafifletebilirsiniz. Buz uygulamasını 20 dakika bekleterek migren ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.

Veba Otu Kürü: Baş ağrınızı geçirmek için yapacağınız bir diğer bitkisel uygulaması ise veba otu kürüdür. Veba otu kürü petasin bakımından oldukça zengin bir gıdadır. Böylece ağrılarınız hafifler. Veba otu kürünü toz şeklinde tüketebilir veya bir bardak suda kaynatarak da tüketebilirsiniz.

Fesleğen Yağı: Fesleğen yağı da migren için oldukça iyi bir bitkisel çözümdür. Eğer migren ataklarınız arttıysa bu günlük yaşantınızı oldukça etkileyecektir. Fesleğen yağının pek çok faydası bulunmaktadır. Özellikle fesleğen yağı stresi azalttığı gibi migren hastalığına da iyi gelmektedir. Fesleğen yağını migren atağınız söz konusu olduğu zaman koklayabilirsiniz. Fesleğen yağı ile başınıza masaj da yapabilirsiniz. 15-20 dakika boyunca kendinize fesleğen yağı ile birlikte masaj yaparak migren ağrılarınızı dindirebilirsiniz.

Nasıl geçer?

Migren ağrılarını tetikleyici nedenlerden uzak durmanız oldukça önemlidir.

Stressiz Yaşam: Özellikle stresli bir hayat yaşıyorsanız migren ataklarınız tetiklenecektir. Dolayısıyla stresden uzak bir yaşam tarzı benimsemeniz migren ataklarını hissetmemeniz açısından önemlidir. Kötü alışkanlıklarınızdan da uzak durmalısınız. Eğer sigara içiyorsanız sigarayı bırakarak işe başlayabilirsiniz. Sigara migren ataklarını arttırmaktadır. Sigarasız bir yaşam tarzı benimseyerek migren ağrılarınızı geçirebilirsiniz.

Lavanta Buharı: Lavanta buharı uygulayarak da migren ataklarınızı geçirebilirsiniz. Lavanta buharı özellikle migren ağrılarını hafifletmeye yardımcı olmaktadır. Bir kaynamış suyun içine 7-8 damla lavanta ekleyerek buharını içinize soluyabilirsiniz. Lavanta buharını 15 dakika boyunca solumak migren ağrılarını geçirir. Lavanta buharını baş ağrılarını hafifletmek için hemen kullanabilirsiniz.

Gümüşdüğme Bitki Kürü: Migren ağrılarınızı geçirmek için gümüşdüğme bitki kürünü de uygulayabilirsiniz. Özellikle migren ağrıları doyumsuz bir ağrı hissiyatı yaratır. Dolayısıyla gümüşdüğme bitki kürünü uygulayarak migren ağrılarınızı geçirebilirsiniz. Gümüşdüğme bitki kürü migren ataklarında kullanılan en önemli bitkilerden biridir.

Gümüşdüğme bitki kürünü günlük 250 miligram olarak tüketebilirsiniz. Her migren ağrınız için kullanabileceğiniz gümüşdüğme bitki kürü çay veya yapraklarla birlikte tüketebilirsiniz. Gümüşdüğme bitkisinde partenolid maddesi bulunmaktadır. Bundan dolayı beyne giden kanların en iyi şekilde gitmesini sağlar. Partenolid beyni besler ve beyin sağlığı açısından önemlidir. Migren ataklarını kesen partenolid maddesi tüketilmesi önerilmektedir. Gümüşdüğme bitkisini direkt olarak da yiyebilirsiniz. Bu şekilde de tüketerek migren ağrılarınızı anında geçebilirsiniz.

Migren ağrısı ve atağına iyi gelen şeyler ve evde yapılacaklar

Muz Kürü: Evde migren ataklarınızı geçirebilecek doğal gıdalar mevcuttur. Dolayısıyla bu bitkisel kürleri tercih ederek migren ataklarınızı ve migren ağrılarınızı hafifletebilirsiniz. Muz yiyerek migren ağrınızı giderebilirsiniz. Muz içerdiği besin değerleri sayesinde migren ağrılarınızı hafifletir. Migreni geçirmek için ayrıca muz kürü de yapabilirsiniz. Muz kürü ya da muzu lapa şeklinde yaparak da tüketebilirsiniz. Muz suyu içerek de yine aynı şekilde migren ağrılarınızı giderebilirsiniz. Evde muz püresi yaparak kolayca migren ataklarınızı dindirebilirsiniz.

Aloevera Bitkisi: Mucizevi bitkilerden biri olan aloevera bitkisi aynı zamanda migren ataklarına da iyi gelmektedir. Eğer yoğun bir şekilde migren atağı yaşıyorsanız aloevera bitkisini tercih ederek migren ağrılarınızı dindirebilirsiniz. Aloevera içermiş olduğu zengin besin değerleri ile baş ağrılarınızı geçirmektedir. Evde de aloevera bitkisi bulundurarak migren ataklarına karşı kürler uygulayabilirsiniz. Ayrıca aloevera bitkisi yağını da çıkararak başınıza masaj yapabilirsiniz. Bu şekilde migren ataklarına karşı iyi bir bitkisel yöntemi seçmiş olacaksınız.

Chia Tohumu: Migren ataklarına iyi gelen bir diğer bitkisel çözüm ise chia tohumudur. Chia tohumu tarihten beri gelen migren ataklarına kullanılmış bir bitkidir. Uzman doktorlar tarafından önerilen chia tohumunu kaynatarak tüketebilirsiniz. Chia tohumunu aktarlardan temin edebilirsiniz. Tamamen doğal bir yöntem olan chia tohumu ile kısa sürede migren ataklarınızı kesebilirsiniz.

Zerdeçal: Zerdeçal her derde deva olan bir bitkisel yöntem olarak biliniyor. Bitkisel yöntemlerden biri olan zerdeçal aynı zamanda migren tedavisi ve migren ağrılarını dindirmek için de kullanılmaktadır. Zerdeçal insan sağlığına oldukça yararlı bir besin kaynağıdır. Dolayısıyla kan damarları arasında ki basıncı engelleyen zerdeçal ile birlikte migren ataklarını kesebilirsiniz. Migren ataklarına karşı zerdeçal doğal yöntemini kullanarak uzun vadeli sonuçlar da alabilirsiniz. Zerdeçal aynı zamanda gün içerisinde uygulayabileceğiniz ve oldukça kolay tüketilmesi olan bir besin kaynağıdır. Zerdeçal kaynatılarak içilebilir.

Eğer sizler de migren atakları çekiyorsanız bu ağrıları evinizde uygulayabileceğiniz bu bitkisel yöntemleri göz önünde bulundurabilirsiniz.



