(Midtjylland - Ajax) Ajax'ın Danimarka takımlarına attığı en iyi goller!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax, Danimarka temsilcisi Midtjylland'la karşılaşacak. Bu akşam saat TSİ 23.00'de başlayacak mücadele öncesi Ajax, korona virüs test sonucu pozitif çıkan 11 oyuncusundan yoksun olacak. İşte Ajax'ın Danimarka takımlarına karşı kaydettiği en iyi goller...
Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'la tüm kozlarını paylaşacak. TSİ'ye göre bu akşam saat 23.00'de başlayacak mücadele öncesi Hollanda temsilcisinin FC Kopenhag ve Brondby gibi Danimarka takımlarına attığı gollere göz atalım...