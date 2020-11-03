Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'la tüm kozlarını paylaşacak. TSİ'ye göre bu akşam saat 23.00'de başlayacak mücadele öncesi Hollanda temsilcisinin FC Kopenhag ve Brondby gibi Danimarka takımlarına attığı gollere göz atalım...