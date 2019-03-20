Futbolu bıraktıktan sonra fazla kilolarıyla alay konusu olan ancak 50 kilo birden vererek eski formuna kavuşan Mido, bu defa da bambaşka bir skandalla gündeme geldi.

Aralık ayından bu yana Suudi Arabistan kulübü Al Wahda'yı çalıştıran 36 yaşındaki eski futbolcu, ligde 4-0 yenildikleri Al Nasr mücadelesi sonrası Twitter üzerinden ettiği bir küfür sonrası görevinden oldu.

Bir taraftarın kendisine attığı "Lütfen, Al Wahda'daki görevinden ayrıl. Antrenörlük tarzını anlıyoruz ancak bu, bizim için faydalı değil. Teknik direktör yerine yorumcu olmak senin için daha iyi. Kullandığın sözler güzel ama hoca olarak çok iyi değilsin." şeklindeki mesaja "Teyzenin annesinin a*ı" şeklinde cevap veren Mısırlı teknik adamın dün kovulduğu açıklandı.

Suudi kulübünün yöneticilerinden yapılan açıklamada "Mido, taktiksel nedenlerden ötürü değil, resmi hesabından önce atıp sonradan sildiği bir tweet nedeniyle kovulmuştır. Taraftarlar kırmızı çizgimizdir ve umuyoruz ki hesabı hacklenmiştir." ifadeleri kullanılırken Mido ise hesabının çalındığını ve konuyla ilgili yasal süreci başlatarak bunu kanıtlayacağını söyledi.

Öte yandan Suudi Arabistan yasalarına göre Mido'nun suçlu bulunması hâlinde 10 kırbaç cezası alabileceği konuşuluyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler