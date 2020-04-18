Mide asidi veya sindirim sıvılarının mideyi ve on iki parmak bağırsağını tahrip etmesi sonucunda mide ülseri ortaya çıkar. Mide ülseri genel anlamda doku kaybı olarak da bilinir. Doku kaybının buradaki asit ve sıvılar yüzünden daha derine inmesi ile birlikte de enflamasyon olarak adlandırılan yaralar meydana gelir.

Mide ülserinin nedeni nedir?

Mide ülserinin oluşmasında birçok neden vardır. Ancak bunlardan en sık rastlananı Helicobacter pylori olarak isimlendirilen bir tür mikroptur. Bunun yanı sıra çok fazla miktarda aspirin ve romatizma karşıtı ilaçlar alan kişilerde de mide ülserine rastlama olanağı oldukça yüksektir. Diğer nedenler ise şu şekilde sıralanabilir:

- Kalıtsal nedenler

- Kahve içme alışkanlığı

- Alkol ve sigara kullanmak

- Stres

- Kortizon benzeri ilaçlar

- Çevre kirliliği

Mide ülseri hangi yaş aralığında daha sık görülür?

Türkiye'de herhangi bir zaman diliminde rastlanan mide ülseri hastası sayısı %2 ila 6 arasında değişiklik göstermektedir. Özellikle ülkemizde mide ülserine rastlanma olasılığı 60'lı yaşlardan sonra daha fazladır. Aynı zamanda mide ülserine erkeklere nazaran kadınlarda daha sık bir şekilde rastlanır.

Mide ülserinin belirtileri nelerdir?

- En çok gözlemlenen belirti karın bölgesinin üst kısmında yanma veya kemirme benzeri ağrıların olmasıdır. Bu belirti özellikle öğün aralarında daha sık meydana gelir.

- Kusma (Özellikle ağrı çekildiği sırada meydana gelir. Kustuktan sonra ağrının azalması çok rastlanan bir durumdur.)

- Ciddi kilo kaybı

- İştahsızlık

Mide ülserine işaret eden karın üst bölgesi ağrıları genelde sonbahar ve ilkbahar aylarında daha fazla baş gösterir.

Mide ülserinin tehlikeli sonuçları nelerdir?

Mide ülserinin oluşturabileceği ciddi tehlikelerden biri de kanamadır. Üst sindirim sisteminde meydana gelen bu kanama kahve telvesi renginde bir kusmuğa yol açabilir. Ya da katran renkli simsiyah bir dışkı meydana gelebilir. Bunlar mide ülserinden kaynaklı kanamanın olduğuna işarettir. Bu belirtilerden en az birine rastlayan kimse mutlaka en kısa zaman içerisinde bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

Mide ülserinin oluşturduğu bir diğer tehlike ise mide delinmesidir. Var olan ülser midenin tüm katmanlarını aşarak geçer ve burada delik oluşturur. Bu durumda karın bölgesi aniden sertleşir. Çoğu kez tedavi ameliyat ile gerçekleşir.

Mide ülserinde teşhis nasıl yapılır?

Ultrason veya fizik tedavi kullanarak mide ülseri teşhisi yapılamaz. Bunun yerine doktorlar asitleri ortadan kaldıran bazı ilaçları hastalarına verir. Bu ilaçlar kullanıldıktan sonra bir düzelme meydana gelmiyorsa ülser riskinden şüphe edilir. Ancak kesin bir ülser tanısı koyabilmek için radyolojik cihazlar yardımı ile üst sindirim sisteminin tetkik edilmesi gerekir.

Mide ülserinde tedavi yöntemleri nelerdir?

- Endoskopi: Esnek bir boru yardımıyla mide, on iki parmak bağırsağı ve yemek borusu gözlemlenir. Bu boru sayesinde mide ülseri olup olmadığına dair önemli ipuçları elde edilir. Aynı zamanda boru yardımıyla bu bölgelerden örnekler alınarak biyopsi için gönderilir.

- Diyet: Günümüz şartlarında mide ülseri için özel bir diyet bulunmaz. Ancak gene de bazı yiyeceklerden uzak durarak mide ülserinin engellenmesi olanaklı bir durumdur. Örneğin baharatlı yiyecekler, süt, acı ve ekşi besinler mide ülserinin tetikler. Bu yüzden bu tarz yiyeceklerden uzak durulması önerilir.

- İlaçlar: İlaç tedavisi midedeki asit oranını düzenler ve yanma hissini ortadan kaldırır. Uzun vadeli kullanımda mide ülserini tamamen ortadan kaldırdığı da görülmüştür.

- Ameliyat: Çoğu mide ülserinin ilaç yardımı ile iyileştiği görülmüştür. Ancak tıkanma, delinme veya kanama meydana gelirse ve ilaç tedavisine yanıt gelmezse acilen ameliyat yapılması gerekir.