Mide sindirim sisteminin en önemli organlarından bir tanesidir. Kaslardan oluşan mide genişleyebilen bir yapıya sahiptir. Mide yemek borusu ve ince bağırsak arasında bulunur. Çiğnemeyi takip eden bir yapıda sindirimin sisteminin 2. fazında görev alan mide sindirim sistemine ait en önemli organlarından bir tanesidir. Sindirim sisteminde en önemli görevlerden birinde bulunan mide ile ilgili birçok rahatsızlık görülebilmektedir. Mide ile ilgili en önemli şikayetlerden bir tanesi de üst sistem kanamaları arasında yer alan mide kanamasıdır. Son derece rahatsız edici bir özelliğe sahip olan mide kanaması için birçok bilgi önemlidir.

Mide kanaması nedir?

Mide kanaması üst gastrointestinal sistem olarak yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağının olduğu bölgeye bölgede yer alan organlardır. Mide kanaması birçok farklı durumdan dolayı meydana gelebilmektedir. Ciddiye alınması gereken önemli bir rahatsızlık olan mide kanaması genelde yanlış ilaç kullanımına bağlı olarak gerçekleştirmektedir. Özellikle ileri yaştaki kişiler için mide kanaması sıkıntılı bir durumdur.

Mide kanaması belirtileri nelerdir?

Sinir sistemi organlarından bir tanesi olan mide zaman zaman kişilerde mide kanaması şikayetiyle ortaya çıkmaktadır. Mide kanamasının birçok sebebi vardır. Mide kanamaları ani ve şiddetli kanamalar şeklinde görülebileceği gibi az sürekli olmayan kanamalarda mide de görülebilir. Mide kanamasının belirtileri ise şunlardır:

- Üst karın bölgesinde rahatsızlık hissi ve şiddetli şekilde görülen ağrı

- Bulantı hissi kusma

- Ayakta duramama

- Bayılma

- Tansiyon düşüklüğü

- Göz kararması

- İştah kaybı

- Tokluk hissi

- Şişkinlik hissi

- Hazımsızlık hissi

- Nefes darlığı

- İdrarda azalma

- Kahve telvesini benzer kusma

- Makattan koyu kırmızı renkte gelen kan

- Dışkının siyah renkte olması ve sürekli ishal olma durumu mide kanaması belirtileri arasında yer almaktadır.

Mide kanaması tedavisi nasıl yapılır?

Birçok nedene bağlı olarak görülen mide kanamaların kontrol altına almak için etkili yöntemler vardır. Mide kanamasına sebep olan etken belirlendikten sonra tedavi yöntemine karar verilir. Genelde mide kanaması şikayetlerinde kanayan bölge hemoklips adı verilen bir aparatla kapatılır. Klipsler yara kapandıktan sonra birkaç gün içinde kendiliğinden düşer.

Hemoklips yöntemi kanayan bölgeyi hızlı bir şekilde iyileştirme etkisine sahiptir. Mide kanaması tedavisinde uygulanan diğer bir yöntem ise ilaç kullanımıdır. İlaç kullanımı ve klips yöntemi işe yaramadığı durumlarda cerrahi müdahale ile yapmak gerekmektedir. Bu yüzden mide kanamasına sebep olan durumlar araştırarak en uygun şekilde tedavi edilmesi gerekmektedir.

Mide kanamasına ne neden olur?

Mide kanaması birçok belirti ile kendini gösteren bir durumdur. Mide kanamasının tek bir sebebi yoktur. Özellikle mide kanamalarına neden olan en önemli durumlar stresli yaşam, yorgunluk, bilinçsiz ilaç kullanımı, ülser, tümör, sigara ve alkol kullanımı, sağlıklı beslenme gibi durumlar mide kanamasının sebepleri arasındadır. Bu yüzden mide kanaması tek bir sebebe bağlı değildir.

Mide kanaması geçirenler nasıl beslenmeli?

Mide kanaması son yıllarda sık görülen daha da sık görülen hastalıklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yanlış ilaç kullanımı, stresli hayat mide kanamasında en çok tetikleyen durumlar arasındadır. Mide kanamasını geçirdikten sonra mide kanamasını tekrar tetiklemeyecek ve mideyi yormayacak besinlere yönelmek gerekmektedir. Mide kanaması geçiren kişi daha düzenli ve mideye zarar vermeyecek gıdalarla beslenmelidir.

Mide kanaması geçirenler için baharatlı gıdalar, gazlı içecekler, kafeinli içecekler, özellikle uzak durulması gereken besinlerdir. Mide kanaması geçirenlerin beslenmeleri için hazım kolaylığı olan lifli gıdaları tüketilmesi gerekir. Mide kanaması vücutta demir kaybedecekleri için demir ve protein açısından zengin olan gıdalarla beslenmelidir. Aynı şekilde mide kanamasını tetikleyen yanlış ilaç kullanımı konusunda da dikkatli olmak gerekmektedir. Ağrı kesici kullanımı azaltılmalıdır.

Mide kanaması sonrası 1 günlük örnek diyet listesi

Mide kanaması geçirenlerin beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekir. Mideyi yormayacak lif oranı yüksek gıdalarla beslenmek mide kanaması sonrası önemlidir sık ve az yiyecekler yelek mideyi yormadan beslenmek bu süreçte çok önem taşımaktadır.

- Sabah kahvaltısı: haşlanmış yumurta, bir dilim ekmek, taze sıkılmış meyve suyu

- Ara öğün: bir bardak ayran veya yeşil çay, bir dilim kek.

- Öğle yemeği: süt içeren bir çorba, haşlanmış pirinç, havuç püresi, dut jölesi.

- Ara öğün: kabak püresi, haşlanmış tavuk.

- Akşam yemeği: fırında pişmiş balık fileto, patates püresi.

- Yatmadan önce: 1 kase yoğurt veya ılık süt gibi mideyi yormayacak bir beslenme düzeni ile beslenmek gerekmektedir.