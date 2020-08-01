İnsan vücudundaki organlar arasında en hassas olanı midedir. Bunun sebebi insanların yedikleri ve içtikleri tüm yiyeceklerin mideyi etkilemesidir. Mideyi etkileyen birçok etken de bulunmaktadır. Mide ağrıların çok sık olması ve geçmemesi durumlarında doktorlara başvurulması gerekebilir.

Mide ağrıları için hangi bölüme ve doktora gidilir?

Mide ağrıları pek çok kişide görülen rahatsızlıklardan birisidir. Bazı durumlarda kısa ömürlü ve ciddi bir durum olmadığı gibi, sürekli şiddetlenen mide ağrıları da yaşanmaktadır. Özellikle aniden beklenmedik bir durumda mide ağrılarının yaşanması ve kısa sürede yoğunlaşması durumunda acil tıbbi bir durum oluşabilir. Hatta bazı mide ağrıları çok ciddi hastalıkların habercisi olabilmektedir. Bu sebeple mide ağrıları önemsenmeli ve hafife alınmamalıdır.

Mide ağrılarının birçok nedeni olabilir. Hazımsızlık, gastroenterit, irritabl bağırsak sendromu, enfeksiyon, fazla ve hızlı yemek yemek, virüs, stres, aşırı kilo ve gıda zehirlenmesi mide ağrılarının belli başlı sebepleri arasındadır. Ciddi bir durumda mide ağrısı şikayetleri için hastanelerin dahiliye polikliniği ya da gastroenteroloji bölümüne gidilmelidir. Böylelikle iç hastalıkları (dahiliye) veya gastroenteroloji bölümündeki uzman doktorlar gerekli belirtiler ve tetkikler üzerinden teşhisi koyar ve tedaviye başlarlar.

Mide hastalıklarına bakan poliklinikten nasıl randevu alınır?

Mide ağrısı hafife alınmaması gereken bir hastalıktır. Bazı mide ağrılarının geçici bir nedeni olabiliyor iken, bazı mide rahatsızlıkları ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir. Böyle bir durumda hastaların mutlaka dahiliye veya gastroenteroloji bölümünden randevu alması gerekmektedir.

Hastanelerde polikliniğe gitmek ve muayene olmak için önceden mutlaka randevu alınması gerekir. Hastanelerden 2 farklı şekilde randevu alınabilir. İlk yöntem internet üzerinden MHRS sistemine giriş yapılarak randevu alınır. Burada sistem içerisinde hangi bölüme gidilecek ise bölüm adı seçilmelidir. Diğer bir yöntem ise ALO 182 numarasını arayarak istenilen bölümden randevu alınabilir.