Yeni sezon öncesi hücum hattına takviye adına transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ın Middlesbrough forması giyen Chupa Akpom ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Gündemdeki transfer haberi, Middlesbrough Menajeri Neil Warnock'a da soruldu.

Teesside Live'a açıklamalarda bulunan 72 yaşındaki tecrübeli menajer, Chupa Akpom'un Beşiktaş'a olası transferine ilişkin soruya karşılık böyle bir haberi ilk kez duyduğunu belirtti.

Geçtiğimiz sezon da PAOK forması giyerken ismi Beşiktaş ile anılan Chupa Akpom, Eylül ayında 3 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Middlesbrough'ya transfer olmuştu.











