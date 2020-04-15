Microsoft, Xbox Game Pass’e eklenecek sürpriz yeni oyunları duyurdu
Microsoft’un oyunculara sunduğu çevrimiçi abonelikli oyun servisi Xbox Game Pass’in kullanıcıları için güzel bir haberimiz var. Microsoft, bu hafta yaptığı duyuruda platforma eklenecek yeni oyunları duyurdu.
ABD’li teknoloji devi Microsoft, kısa bir süre önce abonelikli çevrimiçi oyun servisi Xbox Game Pass’e bu ay içerisinde ekleyeceği yeni oyunları duyurmuştu. Şirket, yaptığı açıklamada Xbox Game Pass PC aboneleri için 4 oyun, konsol aboneleri içinse 2 yeni oyun eklemişti.
Şirket, bu hafta yaptığı duyuruda Xbox Game Pass’in hem PC hem de konsol abonelerine sunulacak yeni oyunları duyurdu. Bu sefer PC kullanıcılarına 7 yeni oyun, konsol kullanıcılarınaysa 5 yeni oyun sunuluyor.
PC kullanıcıları için eklenecek yeni oyunlar:
Deliver Us The Moon
Gato Robot
Gears Tactics
HyperDot
Levelhead
The Long Dark
Machinarium
Konsol kullanıcıları için eklenecek yeni oyunlar:
The Long Dark / 16 Nisan
Gato Robot / 21 Nisan
Deliver Us The Moon / 23 Nisan
HyperDot / 30 Nisan
Levelhead / 30 Nisan
Xbox Game Pass’ten 30 Nisan’da kaldırılacak oyunlar:
The Banner Saga 2 (PC ve konsol)
Bomber Crew (PC ve konsol)
Full Metal Furies (PC ve konsol)
Ruiner (PC ve konsol)
Silence: The Whispered World 2 (PC ve konsol)
Smoke and Sacrifece (PC ve konsol)
Bradi (Konsol)
Fallout 4 (Konsol)
Metal Slug 3 (Konsol)
Wolfenstein: The New Order (Konsol)
Xbox Game Pass abonesiyseniz eklenen oyunları ücretsiz olarak oynamanın yanı sıra katalogda yer alan oyunları %20 indirimli olarak satın alabilirsiniz. Böylece oyun katalogdan kaldırıldığında da oynamaya devam edebilirsiniz.