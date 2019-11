Microsoft, Age of Empires 4’ü resmen tanıttı

Oyunun çıkış tarihi ve genel hikayesi şu an için belirsizliğini koruyor. Bu kısa video tüm bu belirsizliklere rağmen tüm ‘AoE’ fanlarını aşırı heyecanlandırmış durumda.

Age of Empires II: Definitive Edition dün çıkmıştı

Age of Empires II: Definitive Edition dün resmi olarak çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun bir sürprizle çıkacağını daha önceden duyuran Microsoft, bu sürprizin Age of Empires 4 olacağını tahmin edenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. Nitekim tahminler şaşırtmadı ve yeni oyun kısa bir videoyla resmi olarak tanıtıldı.

İlk olarak 2017 yılında duyurulmuştu

Koca bir neslin çocukluğunda büyük yer tutan oyun serisi, 2017 yılında özel karelerden oluşan bir fragman ile duyurulmuştu.





Olur! Yaparım! Oduncu!

Age of Empires 2 tam olarak bu repliklerle hafızalara kazınmıştı. Daha sonra 2005 yılında Age of Empires 3 yayınlanmış ve Age of Empires fanlarını ikiye bölmüş tartışmalara neden olmuştu.

Son oyundan neredeyse 15 yıl sonra geliyor

Age of Empires 3’ün üzerinden tam 14 yıl geçtikten sonra Age of Empires serisine olan özlem son bulacak gibi gözüküyor. Bu 14 yılda çeşitli eklenti paketleri yayınlanmış fakat yepyeni bir oyun kadar bir heyecan yaratmamıştı.

Age of Empires 2’nin başarısını geçebilecek mi?

20. yılına giren bir oyun RTS (gerçek zamanlı strateji oyunu) türü için hala en değerli oyunlardan birisi. Age of Empires 4, 20 yıl önce çıkan serinin 2. oyununu ve 14 yıl önce yayınlanan serinin ‘tartışmalı’ son oyununu yarattığı bu büyük beklentiyle geçebilir.