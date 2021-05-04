Real Madrid'in çok tecrübeli bir takım olduğunu ifade eden Micic, "Birçok oyuncularını kaybettiler ancak buna rağmen pes etmediler. Uzun zamandır aynı koçla çalışıyorlar ve sorunlarla nasıl başa çıkılacağını biliyorlar. Biz Final Four'da olmayı hak etmiştik. Serinin 3. ve 4. maçlarında Real Madrid'in durumundan dolayı rahatlamıştık ve bunun cezasını çektik ancak şimdi mutluyuz. Artık 2019'daki finale göre daha tecrübeliyiz. CSKA Moskova çok önemli bir takım ancak bunun öncesinde önümüzde Türkiye Ligi maçları da var. Bunlara da motive olmalıyız." dedi.





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