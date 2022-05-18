Belçika Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda, Polonya ve Galler ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı.

Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois ve Romelu Lukaku gibi yıldızların bulunduğu kadroya Beşiktaş 'ın golcü ismi Michy Batshuayi de davet edildi.

Belçika'nın oynayacağı maçların tarihleri şu şekilde:

Belçika - Hollanda (3 Haziran)

Belçika - Polonya (8 Haziran)

Galler - Belçika (11 Haziran)

Polonya - Belçika (14 Haziran)

Açıklanan aday kadro şu şekilde:



