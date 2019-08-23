Michy Batshuayi ile ilgili resmi açıklama geldi!

Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından forvet arayışlarına geçen Beşiktaş'ta taraftarlar, Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'yi kendi takımlarında görmek için sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutmuştu.

Yıldız ismin hocası Frank Lampard, rezerv takımına yolladığı 26 yaşındaki santrforla ilgili bugün Beşiktaşlıları üzecek bir açıklama yaptı.

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Takımının Premier Lig'in üçüncü haftasında yarın Norwich City ile karşılaşacağı mücadele öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Lampard, Liverpool ile oynanan U-23 maçında iki gol, bir asist kaydeden Batshuayi ile ilgili olarak "Kendisinin performansı beni memnun etti. Ona bu takımda ihtiyacımız var. Tammy Abraham ve Olivier Giroud ile girecekleri forma rekabeti bize katkı sağlayacak." sözlerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



