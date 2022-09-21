Michy Batshuayi: Gol atamazsan işe yaramazsın!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş 'ta kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe 'nin yeni transferi Michy Batshuayi, Belçika Milli Takımı'nda ülke basınına konuştu. 28 yaşındaki futbolcu, ilham aldığı golcüden bahsederken, Türkiye kariyeri, santfor özellikleri, oyun yapısı ve milli takım hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, 2017/18 sezonunu 21 golle tamamlamıştı. Uzun süre gol yollarındaki etkisizliğiyle eleştirilen Belçikalı, Beşiktaş'taki 14 gollük performansıyla 2017/18'e en çok yaklaştığı sezonu geçirdi. 28 yaşındaki santrfor bu konu hakkında şöyle konuştu: "Sadece istatistikleri göz önüne alırsak evet, geçtiğimiz sezon 14 gol 3 asist kaydettim. Ancak istatistiklere yoğunlaşmayacağıma dair kendime söz verdim. Önemli olan, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan ayrılırken nasıl bir imajım olduğu ve ne kadar süre aldığım. Sürem artınca goller de beraberinde geliyor zaten."

'Gol atamazsan işe yaramazsın'

Belçika Milli Takımı'ndaki 1 yıllık gol atamama döneminin kendisine hatırlatılması üzerine ise Batshuayi, "Forvetler için sistemin nasıl işlediğini hepimiz biliyoruz. Gol atamazsan işe yaramazsın, iki gol atarsan dünyanın en iyisisin. Bu duruma alışmak için zihinsel olarak gerçekten güçlü olmalısınız. Bazı oyuncuların bunun için psikolojik yardım aldığını da biliyorum. Ancak son zamanlarda milli takım ile attığım gollerden sonra insanlar yeniden bana ilgi göstermeye başladı. Goller... Futboldaki tek önemli şey goldür." dedi.

'Gerçek Michy, sahada basmadık yer bırakmaz'

Oyun tarzıyla ilgili açıklama yapan Batshuayi, "Bir forvet olarak size gol atmanız için para ödüyorlar ancak insanların sizin kötü yönlerinize odaklanması da gayet normal. Gerçekçi olmak gerekirse, eğer beni forvetin en ucunda ayağına top bekleyen bir şekilde gördüğünüz bir maç izliyorsanız, teknik direktör bana o şekilde talimat verdiği içindir. Eğer bana özel bir görev verilmezse, saha içinde her yerde bulunmayı ve oyuna olabildiğince dahil olmayı tercih ediyorum. Gerçek Michy, sahada basmadık yer bırakmaz." ifadelerini kullandı.

'Gizemli çocuk rolünü pek de becerebildiğim söylenemez'

Belçika Milli Takımı'nda geçirdiği zor dönemlerden bahseden golcü oyuncu, "Kötü hissettiğim zaman takımdan birisi her zaman bana destek olmuştur. Bu diğer oyuncular için de geçerli, harika bir ortamımız var milli takımda. Tabii benim bir avantajım var; her zaman gülümsediğim için gülümsemediğimde insanlar kötü bir şeyler olduğunu anlıyordu. 'Gizemli çocuk' rolünü pek de becerebildiğim söylenemez." şeklinde konuştu.

'Asla çok geç değildir, Benzema'nın performansı inandırdı'

Yaşı gereği formunun zirvesinden uzaklaşmaya başladığı düşüncelerinin yanlış olduğunu dile getiren futbolcu, "Asla çok geç değildir. Bunu bana Karim Benzema'nın performansı inandırdı. Forvet oyuncuları için emeklilik yaşının biraz daha uzadığını söyleyebiliriz. Önümde oynayacağım uzun yıllar olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

'Bu jenerasyon bir kupa kazanmayı hak ediyor'

Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku gibi oyuncuların milli takımı bırakabileceği söylentilerine karşı açıklama yapan Batshuayi, "Açıkçası bunun doğru bir karar olmayacağını düşünüyorum. Eden, Kevin ve Romelu hala gençler ve oynama enerjileri varsa bence sonuna kadar gitmeliler. Bu jenerasyon bir kupa kazanmayı hak ediyor. Benim için milli takım asla bir yük olmadı. Buraya gelmeyi çok seviyorum ve burada çok eğleniyorum." ifadelerini kullandı. (Ajansspor)