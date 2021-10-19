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Michy Batshuayi: Farkı yaratan küçük detaylardı

Sporting'e sahasında 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta golcü futbolcu Michy Batshuayi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile maçı değerlendirdi.

19 Ekim 2021, Salı 23:17 Son Güncelleme:
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Michy Batshuayi: Farkı yaratan küçük detaylardı

Sahasında Sporting'e 4-1 mağlup olan Beşiktaş 'ta golcü futbolcu Michy Batshuayi, maçın ardından karşılaşmayı sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Taraftarlara teşekkür eden futbolcu, maçta farkı yaratanın küçük detaylar olduğunu belirtti.

Batshuayi'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bu akşam da farkı yaratan küçük detaylardı. Siz de bizim kadar inanmaya devam edin. İnanılmaz desteğiniz için tekrar teşekkürler. Bir dahaki sefere daha güçlü döneceğiz."


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