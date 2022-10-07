Michy Batshuayi: Çalışmalarımızın karşılığını aldık

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında Güney Kıbrıs temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak averajla Rennes'in önünde liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe 'de Michy Batshuayi, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Skor perdesini açan isim olan Belçikalı forvet, önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Önemli bir galibiyetti özellikle milli aradan sonra böyle netice almak çok sağlıklı oldu. Hem özgüven hem de iyi bir performans gösterme açısından. Çok sıkı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir akşam oldu.

'Hocanın ortaya koymak istediği bilinci sahaya yansıtmaya çalışıyoruz'

Dengeli bir grup olduğunu söyleyebilirim. Biz sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Hocanın ortaya koymak istediği bilinci sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Pozitif şeylerin olacağını düşünüyorum. İyi çalışarak olumlu şeyler olacağını düşünüyorum."







