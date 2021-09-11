Michy Batshuayi: Bugün iyiydik, daha iyi olacağız!
Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, 3-0 galip geldikleri Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Maç maç daha iyiye gittiklerini vurgulayan golcü oyuncu, ''Bugün iyiydik, daha da iyi olacağız." dedi.
Süper Lig 'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden ve sahadan 3-0 galip ayrılan Beşiktaş 'ta Michy Batshuayi, attığı 2 golle maça damga vurdu. Galibiyette başrol oynayan Belçikalı yıldız, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Maç maç daha iyiye gittiklerini vurgulayan golcü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Kazandığımız için mutluyuz. Maç maç daha iyiye giden bir ekibiz. İdmanlarda da bunu görüyoruz. Bugün iyiydik, daha da iyi olacağız."