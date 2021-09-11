Michy Batshuayi: Bugün iyiydik, daha iyi olacağız!

Süper Lig 'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden ve sahadan 3-0 galip ayrılan Beşiktaş 'ta Michy Batshuayi, attığı 2 golle maça damga vurdu. Galibiyette başrol oynayan Belçikalı yıldız, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Maç maç daha iyiye gittiklerini vurgulayan golcü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Kazandığımız için mutluyuz. Maç maç daha iyiye giden bir ekibiz. İdmanlarda da bunu görüyoruz. Bugün iyiydik, daha da iyi olacağız."







