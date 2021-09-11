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Michy Batshuayi: Bugün iyiydik, daha iyi olacağız!

Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, 3-0 galip geldikleri Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Maç maç daha iyiye gittiklerini vurgulayan golcü oyuncu, ''Bugün iyiydik, daha da iyi olacağız." dedi.

11 Eylül 2021, Cumartesi 22:18 Son Güncelleme:
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Michy Batshuayi: Bugün iyiydik, daha iyi olacağız!

Süper Lig 'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden ve sahadan 3-0 galip ayrılan Beşiktaş 'ta Michy Batshuayi, attığı 2 golle maça damga vurdu. Galibiyette başrol oynayan Belçikalı yıldız, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Maç maç daha iyiye gittiklerini vurgulayan golcü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Kazandığımız için mutluyuz. Maç maç daha iyiye giden bir ekibiz. İdmanlarda da bunu görüyoruz. Bugün iyiydik, daha da iyi olacağız."


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(ÖZET) Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-0


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