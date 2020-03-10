İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, futbol maçları da dahil olmak üzere tüm spor etkinliklerinin en erken 3 Nisan'a kadar durdurulduğunu açıkladı. Corona virüsü nedeniyle ölü sayısının 463'e yükseldiği, virüsten etkilenen kişi sayısının da 9172'ye yükseldiği ülkenin futbol oynamaya elverişli olmadığı resmen açıklanmış oldu.

Avrupa Şampiyonası maçlarının bir kısmına ev sahipliği yapacak İtalya'nın ülkedeki futbol maçlarını iptal etmesi, EURO 2020'deki akıbetinin ne olacağı sorusunu akıllara getirdi. 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak turnuvanın açılış maçı İtalya-Türkiye karşılaşması büyük merak konusu oldu.

Calcionews24 yayın yönetmeni Michele Ruotolo, "Bu koşullarda İtalya-Türkiye maçı İtalya'da oynanamaz, bu kesinlikle mümkün değil. Karşılaşmanın yerini değiştirmeyi düşünmeye başlayabiliriz. İyi de nerede oynanacak? Korona ile ilgili koşullar hemen hemen tüm Avrupa'da sıkıntılı bir durumda. Daha ileri giderek şunu söyleyebilirim ki; bu durumda Avrupa Futbol Şampiyonası düzenlenemez" dedi.

İtalyan gazeteci şöyle devam etti: "İtalya'daki karantina 3 Nisan'a kadar devam edecek. Bu tarihten sonra eğer durumda bir değişiklik olmazsa, Serie A sezonu tamamen iptal edilir. Serie A'da zaten sadece şu anki gelişmeden dolayı bile sezonun tamamlanması zor. Çünkü bir aylık ara verme nedeniyle nisan ve mayısa o kadar çok maç sıkışacak ki... Sezonun tamamen iptal edilmesi ise İtalya'da EURO 2020 olmayacağının ilanı olur. Ancak dediğim gibi başka ülkelerde de sıkıntılar olduğu için, turnuvanın tamamen iptali gündeme gelir".(Skorer)