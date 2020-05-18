İtalyan gazetesi Corriere della Sera'nın haberine göre bir dönem Fiorentina'da forma giyen eski futbolcu Michele Bacis'in 8 yaşındaki oğlu, evin 3. katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları olayı ''Sokaktan bir ses duyduk, çocuğun vücudunu gördük ve sonra ebeveynlerin çığlıklarını duyduk.'' şeklinde anlattı.

Haberde 8 yaşındaki çocuğun Arezzo'daki San Donato Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybettiğine yer verildi.

Baci'nin dayısı da geçtiğimiz haftalarda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT SPOR