Fulham, 25 kişilik kadrosunu belirledi ve ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Jean Michael Seri'ye lisans çıkarmadı. Seri'yi tekrar kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Fulham'ın yüksek bonservis talebi nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.

Fulham'ın 25 kişilik listesinde Lemina kendine yer bulurken kaleci Fabri ise tıpkı Seri gibi listeye dahil edilmedi

KALECİ

Alphonse Areola

Fabricio Ramirez

Marek Rodák





DEFANS

Tosin Adarabioyo

Ola Aina

Joachim Andersen

Joe Bryan

Michael Hector

Terence Kongolo

Maxime Le Marchand

Denis Odoi

Tim Ream

Antonee Robinson

Kenny Tete





ORTA SAHA

Tom Cairney

Mario Lemina

Ruben Loftus-Cheek

Harrison Reed

André-Frank Zambo Anguissa





HÜCUM

Ivan Cavaleiro

Aboubakar Kamara

Neeskens Kebano

Ademola Lookman

Aleksandar Mitrović





Bobby De Cordova-Reid



