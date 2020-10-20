Michel Seri'ye kadro şoku! 25 kişilik listede yok

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve bu sezon başında teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği Jean Michael Seri, kadro şoku yaşadı. Fulham takımı Premier Lig'de ilk yarıda görev yapacak 25 kişilik kadroyu gönderdi ve listede Seri yer almadı

20 Ekim 2020, Salı 20:10 Son Güncelleme:
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Michel Seri'ye kadro şoku! 25 kişilik listede yok

Fulham, 25 kişilik kadrosunu belirledi ve ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Jean Michael Seri'ye lisans çıkarmadı. Seri'yi tekrar kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Fulham'ın yüksek bonservis talebi nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.

Fulham'ın 25 kişilik listesinde Lemina kendine yer bulurken kaleci Fabri ise tıpkı Seri gibi listeye dahil edilmedi

KALECİ

Alphonse Areola

Fabricio Ramirez

Marek Rodák


DEFANS

Tosin Adarabioyo

Ola Aina

Joachim Andersen

Joe Bryan

Michael Hector

Terence Kongolo

Maxime Le Marchand

Denis Odoi

Tim Ream

Antonee Robinson

Kenny Tete


ORTA SAHA

Tom Cairney

Mario Lemina

Ruben Loftus-Cheek

Harrison Reed

André-Frank Zambo Anguissa


HÜCUM

Ivan Cavaleiro

Aboubakar Kamara

Neeskens Kebano

Ademola Lookman

Aleksandar Mitrović


Bobby De Cordova-Reid


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