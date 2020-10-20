Michel Seri'ye kadro şoku! 25 kişilik listede yok
Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve bu sezon başında teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği Jean Michael Seri, kadro şoku yaşadı. Fulham takımı Premier Lig'de ilk yarıda görev yapacak 25 kişilik kadroyu gönderdi ve listede Seri yer almadı
Fulham, 25 kişilik kadrosunu belirledi ve ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Jean Michael Seri'ye lisans çıkarmadı. Seri'yi tekrar kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Fulham'ın yüksek bonservis talebi nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.
Fulham'ın 25 kişilik listesinde Lemina kendine yer bulurken kaleci Fabri ise tıpkı Seri gibi listeye dahil edilmedi
KALECİ
Alphonse Areola
Fabricio Ramirez
Marek Rodák
DEFANS
Tosin Adarabioyo
Ola Aina
Joachim Andersen
Joe Bryan
Michael Hector
Terence Kongolo
Maxime Le Marchand
Denis Odoi
Tim Ream
Antonee Robinson
Kenny Tete
ORTA SAHA
Tom Cairney
Mario Lemina
Ruben Loftus-Cheek
Harrison Reed
André-Frank Zambo Anguissa
HÜCUM
Ivan Cavaleiro
Aboubakar Kamara
Neeskens Kebano
Ademola Lookman
Aleksandar Mitrović
Bobby De Cordova-Reid