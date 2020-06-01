Michalis Sifakis: EURO 2012 sonrası Beşiktaş ile anlaşmıştım

Yunanistan Milli Takımının eski kalecilerinden Michalis Sifakis, ülkesinde ERA Sport'a açıklamalarda bulundu.

2017-18 sezonunda Samaras ile birlikte ülkemizde Samsunspor forması giyen Sifakis, çok daha öncesinde Türkiye'den Beşiktaş ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Transferin gerçekleşmemesiyle kendini Charleroi'da bulduğunu belirten Sifakis, "EURO 2012'de Çek Cumhuriyeti maçı sonarsı Deportivo La Coruna'dan bir teklif aldım. Açıkçası yaklaşımlarını beğenmedim ki zaten milli takıma odaklanmış durumdaydım. Kendi durumumu düşünemiyordum. Polonya'dan ayrılırken ise Beşiktaş ile sözlü olarak bir anlaşmaya vardım ama sonrasında onlar Rangers'tan McGregor'ı aldılar. Ben de kendimi Charleroi'da buldum" dedi.

Samsunspor sonrası futbolu bırakmasına ilişkin de konuşan Sifakis, "Yakın arkadaşım Samaras ile Türkiye'ye ikinci ligde oynayan, güzel bir şehir olan Samsun'a gittim. Yanılmıyorsam son maçı Gaziantep'e karşı oynadık. Bel ve omurgamdaki sakatlıklardan dolayı futbol oynamayı bırakacağımı düşünerek forma giymedim" dedi.