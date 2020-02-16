Michalak: Çok iyi oynadık

Başkent ekibinin 2 golünde asisti yapan Konrad Michalak, “Bizim için zor bir maçtı ama çok iyi bir maç çıkardık. Birlikte oynadık ve birlikte acı çektik. Aldığımız sonuçtan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe’nin çok kaliteli oyuncuları var. Burada taktikten daha önemli olan 3 puanı almaktı. İki maçtır kazanıyoruz ve umarım böyle devam eder” dedi.