Michal Pazdan’ı Erzurum kaptı

Erzurumspor, Akhisar ile Malatya’nın da çok istediği Polonyalı milli oyuncu Michal Pazdan ile anlaştı.

04 Ocak 2019, Cuma 06:15
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Michal Pazdan’ı Erzurum kaptı

Stoper savaşını Dadaşlar kazandı... Erzurumspor, Akhisar ile Malatya’nın da çok istediği Polonyalı milli oyuncu Michal Pazdan ile anlaştı. Mavi-Beyazlılar, 31 yaşındaki stopere en cazip teklifi sunan ekip olurken, önümüzdeki günlerde bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Polonya’nın son yıllarda katıldığı uluslararası turnuvaların hepsinde görev alan Pazdan, daha önceki yıllarda Beşiktaş ile Trabzonspor’un da gündemine gelmişti.

Erzurumspor, Pazdan’ın yanı sıra kaliteli bir forvet transferi yapmayı da planlıyor.

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