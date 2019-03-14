Michal Kwiatkowski: Buraya kazanmak için geldik

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Paris Nice'te 4. etap sonrası genel klasman sıralaması tam anlamıyla alt üst olurken, ilk günden bu yana rakiplerine kıyasla istikrarlı bir grafik çizen Michal Kwiatkowski, zirvenin yeni sahibi oldu. Sarı mayoyu Dylan Groenewegen'den alan Sky takımı sporcusu, bu yarışa kazanmak için katıldıklarını söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Start verildiği andan itibaren takım olarak yarışın aktörleriydik. Bugün lider mayoyu alarak buraya neden geldiğimizi herkese göstermiş olduk; Paris - Nice'i kazanmak! İlk günlerde takımımız çok çalıştı. Rüzgar ve bölünmeler nedeniyle önlerde kalmak zordu ancak takımımızdaki herkes çok güçlü. Bu da bizi motive eden bir unsur. Sarı mayoyu aldıktan sonra artık takımın lideri benim, buna karşın Egan (Bernal) da halen iyi şeyler yapabilir. Hafta sonuna kadar önümüzde birbirinden zor etaplar var. Yarınki(Bugün) zamana karşı etapta konsantrasyonumu koruyacağım. 25 km'lik ve çok fazla enerji tüketen bir etap olacak"

Michal Kwiatkowski, 2014 ve 2017'de Polonya'nın ulusal zamana karşı şampiyonu, 2018 de ise yol yarışı şampiyonu oldu.



