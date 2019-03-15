Michal Kwiatkowski: Bu etapta kazanmak için yarışmadım

Paris Nice'in genel klasman lideri Michal Kwiatkowski, zamana karşı koşulan 5. etapta bir beklentisi olmadan yarıştığını ancak sarı mayoyu koruduğu için mutlu olduğu söyledi.

15 Mart 2019, Cuma 13:31
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Michal Kwiatkowski: Bu etapta kazanmak için yarışmadım

A. Batuhan Özdemir / Fanatik.com.tr

77. Paris Nice turu'nun 5. etabında sporcular, birbirleriyle değil zaman karşı yarıştılar. Sky takımının genel klasman lideri bisikletçisi Michal Kwiatkowski, etabı 3. sırada bitirerek sarı mayosunu korumayı başardı. Yarış sonra konuşan Polonyalı bisikletçi, şu ifadeleri kullandı:

"Zaman karşı etapta kazanmak için yarışmadım ama sarı mayoyu korudum. Yarış lideri olduğum ve rakiplerimden biraz zaman kazandığım için memnunum. Durumumuz gayet iyi ancak yarış halen devam ediyor. Hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum."

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