Formula 1'de Ferrari ile efsane haline gelen ve F1 tarihine adını altın harflerle yazdıran Alman pilot Michael Schumacher ile ilgili çok önemli bir detay yıllar sonra ortaya çıktı. Efsane pilot 2006 yılında pistlere veda ettikten hemen sonrası yıllarca şampiyonluk yaşadığı Ferrari markasında danışmanlık olarak görev almaya başlamıştı. Michael Schumacher'in Ferrari'de danışmanlık olarak göreve başlamasının ardından efsane pilot üst yönetime vatandaşı Sebastian Vettel'in kendi yerini alabileceğini söyleyerek öneride bulunmuştu.

Schumacher'in tavsiyesini görmezden geldiğini itiraf etti

Fakat Ferrari yönetimi, o dönem daha popüler olan ve F1'de yakaladığı başarılı performans nedeniyle Fernando Alonso'yu kadrosuna katmış ve yıllarca Alonso ile yarışlara katılmıştı. Ferrari başkanı Luca Di Montezemolo, Vettel'in çok olgunlaşmamış olduğunu düşündüğü için Schumacher'in tavsiyesini görmezden geldiğini itiraf etti.

Luca Di Montezemolo, "Vettel, Schumacher'in Toro Rosso'daki deneyimden sonra ve Red Bull'a geçmeden önce Ferrari için ne pahasına olursa olsun seveceği bir şofördü. Ama yine de olgunlaşmamış bulduk ve Fernando Alonso'yu tercih ettik." dedi.

Alman pilot orada komada tedavisini sürdürüyor

Alman efsane corona virüs salgını nedeniyle ailesi tarafından özel karantinaya alınmış durumda. Sağlık durumu nedeniyle corona virüs riski altında bulunan Michael Schumacher için ailesi seferberlik ilan etti.Schumacher ailesi, şu anda Genova gölü kenarındaki evde yaşıyor ve efsane Alman pilot orada komada tedavisini sürdürüyor. Virüsün Schumacher'e bulaşması halinde kesin ölümle sonuçlanmasından korkuluyor.







