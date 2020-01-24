Michael Schumacher’in fotoğrafı 7.8 milyon TL

İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mirror, bomba gibi bir haber ortaya attı. Yaklaşık 6 yıldır Fransa’da kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası tedavi altında olan ve kimsenin son halini görmediği Formula 1’in efsane pilotu Michael Schumacher’in fotoğrafının gizlice çekildiği öne sürüldü.

İsviçre’deki evinde tedavi altında olan ve ailesinin herkesten sakladığı Schumi’nin kaldığı odaya sızan bir kişinin, eski Alman pilotun fotoğrafını çektiği ve kimseye gözükmeden evden kaçtığı bildirildi. Gazete, bunu yapan kişinin kimliğini sır gibi sakladığını ve fotoğraf için medya kuruluşlarından 1.2 milyon Euro (7.8 milyon TL) talep ettiği belirtildi.