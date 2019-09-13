Michael Schumacher uyandı!

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği kayak kazasından bu yana yaşam mücadelesi veriyordu. Yaklaşık 6 yıldır bir görüntüsü bile yayınlanmayan Alman pilotun, Paris’te kök hücre tedavisi sonrasında bilincinin açıldığı iddia edildi.

13 Eylül 2019, Cuma 06:01
- A +
Michael Schumacher uyandı!

Formula 1’in efsane isimlerinden Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları’nda geçirdiği kayak kazası sonucunda 6 yıldır komada bulunuyor.

Ailesi neredeyse tüm servetini Alman efsane için harcadı ancak bir türlü iyi haber gelmedi.

Geçtiğimiz günlerde ise kök hücre tedavisi için Fransa’nın başkenti Paris’te Georges-Pompidou hastanesine sevk edildi. Burada çalışan görevli bir hemşire, efsanenin bilincinin 6 yıl sonra yerine geldiğini söyledi.

Bu haber sonrasında yeni gelecek haberler beklenmeye başlandı. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...