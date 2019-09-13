Michael Schumacher uyandı!
Formula 1 efsanesi Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği kayak kazasından bu yana yaşam mücadelesi veriyordu. Yaklaşık 6 yıldır bir görüntüsü bile yayınlanmayan Alman pilotun, Paris’te kök hücre tedavisi sonrasında bilincinin açıldığı iddia edildi.
Formula 1’in efsane isimlerinden Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları’nda geçirdiği kayak kazası sonucunda 6 yıldır komada bulunuyor.
Ailesi neredeyse tüm servetini Alman efsane için harcadı ancak bir türlü iyi haber gelmedi.
Geçtiğimiz günlerde ise kök hücre tedavisi için Fransa’nın başkenti Paris’te Georges-Pompidou hastanesine sevk edildi. Burada çalışan görevli bir hemşire, efsanenin bilincinin 6 yıl sonra yerine geldiğini söyledi.
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