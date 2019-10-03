İngilizlerin efsanevi golcülerinden Michael Owen, bir İngiliz bahis sitesindeki haftalık köşesinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın bu gece Wolverhampton Wanderers ile oynayacağı kritik mücadeleyi değerlendirdi. Kariyerinde Liverpool, Real Madrid ve Manchester United gibi dev kulüplerde forma giyen 39 yaşındaki eski futbolcu karşılaşmadan beraberlik beklediğini yazarken şunları kaydetti:

"İki taraf da gruptaki ilk maçını kaybetti ve kendi liglerinde kötü bir dönemden geçiyor. Beşiktaş, şu anda küme düşme hattında ve son olarak Trabzonspor'a 4-1 yenildi. Wolves ise Watford karşısında çok ihtiyaç duyduğu bir galibiyet aldı. Beraberlik iki tarafa da yaramaz ancak İstanbul'daki maçtan iki tarafın da 1 puanla ayrılacağını düşünüyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



