Michael Owen'dan flaş Beşiktaş yorumu!

İngiltere Milli Takımı ve Liverpool'un efsanevi golcülerinden Michael Owen, UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece oynanacak Beşiktaş-Wolverhampton Wanderers maçını yorumladı.

03 Ekim 2019, Perşembe 13:09 Son Güncelleme:
- A +
Michael Owen'dan flaş Beşiktaş yorumu!

İngilizlerin efsanevi golcülerinden Michael Owen, bir İngiliz bahis sitesindeki haftalık köşesinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın bu gece Wolverhampton Wanderers ile oynayacağı kritik mücadeleyi değerlendirdi. Kariyerinde Liverpool, Real Madrid ve Manchester United gibi dev kulüplerde forma giyen 39 yaşındaki eski futbolcu karşılaşmadan beraberlik beklediğini yazarken şunları kaydetti:

"İki taraf da gruptaki ilk maçını kaybetti ve kendi liglerinde kötü bir dönemden geçiyor. Beşiktaş, şu anda küme düşme hattında ve son olarak Trabzonspor'a 4-1 yenildi. Wolves ise Watford karşısında çok ihtiyaç duyduğu bir galibiyet aldı. Beraberlik iki tarafa da yaramaz ancak İstanbul'daki maçtan iki tarafın da 1 puanla ayrılacağını düşünüyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...