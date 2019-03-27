Michael Matthews: Valverde sprinte erken başladı

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

99. Katalonya Bisiklet Turu'nun (Volta a Catalunya) ikinci etabını Sunweb'den Michael Matthews kazandı. Yarış sonrası yapılan basın toplantısında konuşan Avustralyalı bisikletçi, kendisine galibiyeti getiren detayları anlattı.

"Valverde favoriydi ama sprinte erken başladı"

"Gergin bir yarış oldu çünkü, takımlar yoğun rüzgar altında sorun yaşamamak için sürekli mücadele ettiler. Herkes için zordu. Bugünün bana uygun olduğunu bildiğimiz için, takım sürekli önde kalıp beni korudu. Bitişteki tırmanışı ilk gördüğümüzde, Valverde'nin favori olacağını biliyordum. Bitişe doğru onun etrafında bir yerlerde olmayı hedefledim. Bence sprinte oldukça erken başladı. Bu sayede 150 metre kala onu geçmeyi başardım. Kolumun ardından dönüp baktığımda Valverde'nin zorlandığını gördüm, açıkçası bu da bana fazladan güven verdi. Çok güzel bir galibiyet elde ettik. Son iki yarıştaki şanssızlıklarımızın ardından ilk World Tour galibiyetimiz oldu."

"İki etap daha kazanabilirim"

"Benim için bundan sonrasında iki seçenek daha var. Cuma ve pazar günleri koşulacak etapları da kazanabilirim. Esas hedefimiz ise Wilco Kelderman'ı genel klasman lideri yapmak, bunun için çalışacağız. Paris - Nice'te yaşadığım kazadan sonra birkaç kırığım oldu, bu da bazı planlarımızı değiştirdi. Normalde E3 ve Gent-Wevelgem'de yer alacaktım. Sonrasında o yarışlr yerine buraya katılmayı tercih ettik ve aslında doğru bir karar verdiğimizi de görüyoruz. İlk kez Volta'da yarışıyorum. Televizyondan buradaki güzel havada yapılan yarışları hep izledim ancak İspanya'nın bu bölgesinde daha önce hiç bulunmamıştım. İnanılmaz derecede mutluyum."