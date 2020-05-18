Michael Jordan’ın imzalı ayakkabısı, 560 bin dolara satıldı

NBA'nin efsane isimlerinden Michael Jordan'ın Chicago Bulls'taki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabıları, açık artırmayla 560 bin Dolar'a satıldı.

18 Mayıs 2020, Pazartesi 11:07 Son Güncelleme:
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Michael Jordan’ın imzalı ayakkabısı, 560 bin dolara satıldı

Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın 1985’te Chicago Bulls ile NBA’deki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabının açık artırması, müzayede şirketi Sotheby’ın internet sitesinden gerçekleştirildi. Koleksiyoner Jordan Geller’ın 2012’den bu yana sahip olduğu ABD’li efsane basketbolcunun maç ayakkabısı, 560 bin dolara alıcı bularak beklenenden yaklaşık 4 kat fazla fiyata satıldı.

Michael Jordan'ın imzalı ayakkabısı 560 bin dolara satıldı.

Öte yandan, müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı.

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