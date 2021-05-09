Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın NCAA'de 1982-83 sezonuna ait North Carolina forması rekor bir ücrete alıcı buldu.

Yapılan müzayede sonrası Jordan'ın giydiği North Carolina Tar Heels forması, 1,38 milyon dolara satıldı. Böylece bu satış, Ekim ayında 480 bin dolara satılan yine Michael Jordan'a ait 1986-87 sezonu Chicago Bulls formasının rekorunu da kırmış oldu.

Bulls'ta 6 şampiyonluğu var

1984 yılında Chicago Bulls ile NBA'e adım atan efsane basketbolcu, Bulls ile 6 NBA şampiyonluğu yaşamıştı. 2003 yılında Washington Wizards ile aktif basketbol kariyerini noktalayan Jordan, 2010'dan bu yana da NBA takımlarından Charlotte Hornets'ın çoğunluk hissesini elinde tutuyor.