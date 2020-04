Michael Jordan’dan süper hareket!

Basketbolun ve Chicago Bulls’un efsanesi Michael Jordan’ın hayatını anlatan ‘The Last Dance’ (Son Dans) belgeseli kısa sürede rekor kırmayı başardı. Şu ana kadar yayına giren ilk 2 bölümün dünya çapında yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlendiği öğrenildi. Ayrıca her hafta 2 yeni bölümü yayınlanacak olan ve toplamda 10 bölüm sürecek olan belgesel ile ilgili bir detay da ortaya çıktı.

Jordan’ın, bu belgeselden kazanması öngörülen yaklaşık 4 milyon Dolar’ı, yardım kuruluşlarına bağışlayacağı bildirildi.