Michael Jordan’dan süper hareket!
Chicago Bulls’un efsanesi Michael Jordan’ın hayatını anlatan ‘The Last Dance’ (Son Dans) belgeseli kısa sürede rekor kırmayı başardı. Şu ana kadar yayına giren ilk 2 bölümün dünya çapında yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlendiği öğrenildi. Jordan’ın, bu belgeselden kazanması öngörülen yaklaşık 4 milyon Dolar’ı, yardım kuruluşlarına bağışlayacağı bildirildi.
Basketbolun ve Chicago Bulls’un efsanesi Michael Jordan’ın hayatını anlatan ‘The Last Dance’ (Son Dans) belgeseli kısa sürede rekor kırmayı başardı. Şu ana kadar yayına giren ilk 2 bölümün dünya çapında yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlendiği öğrenildi. Ayrıca her hafta 2 yeni bölümü yayınlanacak olan ve toplamda 10 bölüm sürecek olan belgesel ile ilgili bir detay da ortaya çıktı.
Jordan’ın, bu belgeselden kazanması öngörülen yaklaşık 4 milyon Dolar’ı, yardım kuruluşlarına bağışlayacağı bildirildi.