Michael Jordan ile ilgili korkunç şüphe! Siroz ya da kanser mi?

NBA tarihinin en önemli oyuncusu olarak gösterilen ve günümüzde "Last Dance" isimli belgeseli ile gündemde yer alan Michael Jordan hakkında korkunç bir şüphe ortaya atıldı. Efsane ismin belgeselde gözlerinin neden sarı göründüğüne dair çarpıcı fikirler ortaya atıldı. Jordan'ın gözleri son yirmi yılın çoğunda böyle görünüyordu, ancak bazıları bunun sarılıktan kaynaklanabileceğine inanıyor.

Sarılık, yüksek bilirubin seviyesi nedeniyle cildin, gözlerin beyaz kısmının ve mukoza zarlarının sararması, sarı-portakal rengi safra pigmenti alması oluyor. Sarılık genellikle hepatit, safra taşı, siroz ve kanser gibi karaciğer problemleriyle bağlantılıdır. Sigara (ya da puro) veya içki içen herkeste yaygın olduğu bilinmektedir. Jordan'da bu ikisinin de olduğu biliniyor.

Jordan'ın gözlerinin rengi veya sağlık sorunları hakkında hiçbir endişe duymamış olsa da, bir göz doktoru olan Val Phua, şunları söyledi: "Sarı gözler, göz ardı edilmemelidir. Çünkü daha fazla bir şeyin işaretidir. Kelimenin tam anlamıyla gözle görülürden fazlası var. Göz rahatsızlıklarını tedavi etmeden bırakmak, görüşte karışıklığı ve hatta körlüğü getirebilir. Michael Jordan'ın gözleri sarılık gösterebilecek şekilde biraz renk değiştirmiş, ancak göz üzerinde hafif bir kabarık lezyon var gibi gözüküyor, bu da bir pinguekula gibi renk bozulmasına neden olan yerel bir şeye işaret edebilir. Koyu tenli bir kişide gözlerin sarımsı renk değişikliği, açık tenli birine kıyasla daha belirgin olabilir."

(Spor Arena)







