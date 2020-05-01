Michael Jordan hakkında itiraf! 100 milyon Dolar..

Ünlü basketbolcu Michael Jordan’ın eski menajeri David Falk, spor radyosu WFAN’a verdiği röportajda, Jordan'ın etkinliklere katılma konusunda ne kadar seçici olduğunu aktardı. David Falk, Jordan’a üç yıl önce 100 milyon dolarlık bir teklif getirildiğini belirterek, “Bütün yapması gereken bir anlaşmayı duyurmak için programda bir iki saat görünmekti ama bu teklifi reddetti.” ifadelerini kullandı.

Genellikle gözlerden uzak kalmayı tercih eden Jordan, en son geçen ay spor kanalı ESPN’nin hakkında hazırladığı “Son Dans” (The Last Dance) belgeseliyle manşetlere çıkmıştı. Chicago Bulls takımının eski yıldızlarından Jordan, 2003’te potalara veda ederek 40 yaşında emekli olmuştu.

(AA)