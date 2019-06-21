Michael Frey'den ikinci lige veto

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Michael Frey, İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United ve Middlesbrough'dan gelen tekliflere, ikinci ligde oynamak istememesi sebebiyle sıcak bakmadı.

21 Haziran 2019, Cuma 08:29
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Michael Frey'den ikinci lige veto

Fenerbahçe bir yandan kadrosunu güçlendirmeye çalışırken diğer yandan da verim alamadığı isimlerle yollarını ayırmanın planlarını yapıyor. Kadroda düşünülmeyen Michael Frey, İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United ve Middlesbrough'dan gelen tekliflere sıcak bakmadı. Vital Leeds'de yer alan habere göre, Leeds United, transferde Michael Frey için 4 milyon Euro ödemeye hazırdı. İngiliz ekibinin girişimlerine rağmen İsviçreli oyuncunun gelişimi için İngiltere 2. Ligi'nin doğru adres olmayacağına karar verdiği belirtildi.

(Sabah)

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