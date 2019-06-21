Fenerbahçe bir yandan kadrosunu güçlendirmeye çalışırken diğer yandan da verim alamadığı isimlerle yollarını ayırmanın planlarını yapıyor. Kadroda düşünülmeyen Michael Frey, İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United ve Middlesbrough'dan gelen tekliflere sıcak bakmadı. Vital Leeds'de yer alan habere göre, Leeds United, transferde Michael Frey için 4 milyon Euro ödemeye hazırdı. İngiliz ekibinin girişimlerine rağmen İsviçreli oyuncunun gelişimi için İngiltere 2. Ligi'nin doğru adres olmayacağına karar verdiği belirtildi.

(Sabah)