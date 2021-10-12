Fenerbahçe 'de bir türlü istenileni veremeyen ve bu sezon Royal Antwerp'e transfer olan Michael Frey, Belçika ekibinde gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekiyor. 12 gollük performansına rağmen İsviçre Milli Takımı'ndan davet alamayan Frey, açıklamalarda bulundu.

Blick'te yer alan habere göre futbola olan tutkusundan bahseden Frey, İsviçre Milli Takımı'ndan davet gelmemesi hakkında açıklamalarda bulunarak, takımda yer almak istediğini ancak şu anda televizyondan destek olacağını söyledi.

Açıklamalarında Fenerbahçe dönemine de değinen forvet, "Fenerbahçe'de çok değerli tecrübeler kazandım ama bedel de ödedim" ifadelerinde bulundu.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken futbolcu, Royal Antwerp ile 12 maçta 12 gol ve 1 asistlik performans göstermiş durumda.







