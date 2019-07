Michael Frey ve Barış alıcı transferlerinde son dakika!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı kamp çalışmalarını tamamladı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. 9 Temmuz'da Erzurum'a geldiklerini kaydeden Kartal, çalışmaların olumlu ve verimli geçtiğini söyledi. Transferde çok aceleci davranmadıklarını vurgulayan Kartal, "Eksiklerimiz yok mu var. Bu eksiklerimizi gidermek için yönetimimiz Yılmaz hocamız yoğun bir çaba içerisindeler. Transfer görüşmeleri transferler hemen pat diye olup bitmiyor. Bu bir süreç. Bu süreci biz en iyi şekilde değerlendirip Rizespor'a faydalı olabilecek oyuncuların aramıza katılmasını biz de çok istiyoruz. Bunun için de hep beraber yoğun bir çaba içerisindeyiz. Gönül ister ki transfer edebileceğimiz oyuncuların bir an önce takıma kazandırıp hem kendi aramızda birbirimizi tanımak, hem oyun sistemimize ayak uydurmalarını isteriz. Lige en iyi şekilde en hazır bir şekilde girebilmemizi sağlar bu. Tek sıkıntımız şu anda transfer edebileceğimiz oyuncuların bir an önce aramıza katılamaması. Ama bu ne benim ne yönetimin bir suçu. Bugün bütün kulüpler arayış içerisinde. Biz de sabrediyoruz. Sabırlı bir şekilde yönetimimizde hep birlikte bu süreci iyi değerlendirip, iyi bir şekilde aşmanın derdindeyiz ki bir an önce istediğimiz oyuncuları aramıza katarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Altyapıdan 12 tane genç arkadaşımızı kampa dahil ederek buraya geldik. Onların da gelişimini sağlayıp bir kaç oyuncuyu Rizespor profesyonel takımına kazandırabilirsek, bu da bizim için bir artı olacak. Ben her gittiğim yerde alt yapıya çok önem veren, alt yapıdaki oyuncuları çok iyi gözlemleyen ve sürekli A takıma antrenmanlara dahil ederek onların gelişimlerine katkı sağlamak isteyen ve düşünen bir teknik direktörüm" diye konuştu.

"FREY VE BARIŞ KONUSUNDA GİRİŞİMİMİZ OLDU"

Basın toplantısında soruları da cevaplandıran İsmail Kartal, Fenerbahçe'den Frey'in yanı sıra Barış için girişimleri olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Frey konusunda bir girişimimiz oldu. Çünkü hazır bir oyuncu. Hatta Fenerbahçe'den Barış ile de ilgileniyorduk. Bu iki oyuncunun da kiralanması ile ilgili süreç devam ediyor. Şartlar ve zaman ne gösterecek, süreci takip ediyoruz. Ama sadece Frey'i almanın peşinde değiliz. Başka arayışlarımız da var. A, B, C planı. Bir anda istediğiniz oyuncu başka bir kulübe gidebiliyor veya kulübün şartlarını kabul etmiyor. Ya da bizim istediğimiz şartlarda bu transfer gerçekleşmediği için B planına geçiyoruz. Bakalım ne olacak. Geçen sene bu takımdan 12 tane oyuncu gitmiş. Hepsi de takımda oynayan oyuncular. Bir oynayan oyuncu grubu vardır. Bir oynamaya yakın alternatif dediğiniz hem genç hem ileriye dönük yatırımlık oyuncular vardır. Şu an oynayan gruptan 12 tane oyuncu gitti. Bizim şu anda 7-8 tane oyuncuya ihtiyacımız var. Biz 7-8 tane oyuncunun transfer edilmesi için yoğun bir çalışma içerisindeyiz."

Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA)