Michael Frey topun ağzında!

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'e kiraladığı İsviçreli golcü Michael Frey, yeni takımında çıktığı altı maçta yalnızca bir kez fileleri havalandırabildi. Almanların hedef tahtasına oturttuğu 25 yaşındaki santrfordan ise performansıyla ilgili eleştirilere flaş bir yanıt geldi. Bild gazetesine konuşan golcü oyuncu, gol sayısının azlığını şu sözlerle açıkladı:

"Topun bana ulaştırılması, daha çok gol atmamız için bir çözüm olabilir. Zira topu iyi tutabilen bir oyuncuyum. Zaten bunu oynmadığımız maçlarda da sıklıkla görüyorsunuz. Her zaman diğer oyuncuları kullanmayı deniyorum. Öte yandan milli takım benim için her zaman önemli olmuştur. Dolayısıyla tekrar davet edilmeyi çok istiyorum. Şayet daha çok gol atarsam yeniden davet edilebilirim. Şayet İsviçre ligine bakarsanız Bundesliga 2'ye benzediğini görürsünüz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler