Michael Frey, dört gözle bekleniyor!

Forvet transferi için gündemine Fenerbahçeli Frey’i alan ve bir süredir görüşmelerini sürdüren Çaykur Rizespor’da bekleyiş sürüyor. Fenerbahçe’nin forvete takviye yaptıktan sonra Frey’e izin vereceğini Karadeniz ekibine bildirmesi teknik direktör İsmail Kartal’ın canını sıktı. Yeşil-Mavililer, bu nedenle Fenerbahçe’nin yapacağı forvet transferini adeta 4 gözle beklemeye başladı. Teknik direktör İsmail Kartal’ın bu transfer için daha önce birlikte çalıştığı Ersun Yanal’dan bizzat ‘Tamam’ aldığı öğrenildi.